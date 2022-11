Crevolese, contro l'Agrano servono i tre punti

‘’Sapevamo che sarebbe stata un’annata difficile’’. Roberto Chiaravallotti, allenatore della Crevolese, analizza così le prime sette giornate di campionato che vedono la squadra con soli 4 punti, penultima in classifica con Fomarco e Borgolavezzaro.

‘’Non siamo fortunati in questo momento - aggiunge - . Le prestazioni risentono di infortuni e malattie che hanno costretto a molte assenze, tanto è vero che in sette giornate non sono mai riuscito a fare la formazione che avrei desiderato. Poi la squadra è giovane e quindi serve tempo. L'impegno dei ragazzi c'è e domenica c'è una partita importante’’.

Infatti la Crevolese riceve in casa il fanalino di coda Agrano, che ancora non ha vinto una partita.

La giornata offre poi il derby Ornavassese-Virtus Villa. I neri stanno vivendo un momento delicato dopo un bell’avvio. Pur a 3 lunghezze dalla vetta, la squadra di Ochetti non fa punti da due partite. Il Villa sta bene di salute ma ha il problema del gol: l’attacco non segna da 270 minuti e questo ha frenato la risalita in classifica.

Il Vogogna ospiterà il Borgolavezzaro. I 300 gol in carriera di Simone Margaroli sono solo la punta di diamante di una squadra che ad oggi ha sbagliato solo la partita interna col Gravellona.

Brutta gatta da pelare per la Varzese. Ospiterà il Trecate. I granata hanno comunque iniziato bene il campionato, meglio di un anno fa e in casa hanno fatto 7 degli undici punti collezionati.

Punti che deve fare anche il Fomarco, che riceve l’Union Novara. La truppa di Piccinini è partita male, ma ha collezionato 4 punti nelle ultime due partite, dando una svolta al suo momento no nel torneo.

La classifica: Momo 16; Cannobiese 15; Vogogna, Cameri 14; Ornavassese 13; Virtus Villa 12; Varzese, Gravellona 11; Trecate, Pernatese 9; Union Novara 8; Comignago 5; Crevolese, Fomarco, Borgolevezzaro 4; Agrano 3.