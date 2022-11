Vigliano e Feriolo i prossimi ostacoli per Juventus Domo e Piedimulera

Feriolo e Vigliano. Saranno queste le avversarie delle due ossolane nell’ottava giornata di Promozione.

Reduci da due sconfitte, Piedimulera e Juventus Domo hanno bisogno di ritrovare punti.

I ragazzi di Moz hanno pagato pegno in quel di Trino. Si sapeva che la trasferta vercellese non sarebbe stata facile e ora contro il Feriolo la squadra ossolana deve tornare a far punti per tenere distante la coda della classifica.

Idem per la Juventus Domo. Le ultime buone prove come Arona e domenica con la Pro Novara sono state incoraggianti nonostante le sconfitte. Ma in mezzo c’è stata anche la brutta partita a Piedimulera. I granata affrontano il Vigliano, ultimo della classe. Nino sa che deve dare continuità alle buone prestazioni, ma soprattutto far guadagnare ai suoi ragazzi maggior fiducia.

La classifica: Bellinzano 19; Pro Novara 17; Omegna, Arona 12; Valdengo, Ceversama 11; Bianzè, Trino, Valduggia 10; Chiavazzese 9; Piedimulera, Sparta Novara 8, Feriolo 6; Dufour Varallo 5; Juventus Domo 4; Vigliano 2.