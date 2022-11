Le previsioni meteo per il weekend

Bel tempo e temperature al di sopra della norma. "Un campo di alta pressione di matrice nordafricana - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - si estende fino all'Europa centrale, garantendo sulla nostra regione il persistere di questa fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiata e al contempo delle attuali anomalie termiche fino ad inizio della prossima settimana, con temperature in pianura mediamente sui 22 °C con punte di 24-25 °C e quota dello zero termico ben oltre i 3000 metri".

SABATO 29 OTTOBRE 2022

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con foschie e nebbie sulle pianure centro-orientali al primo mattino, in progressivo dissolvimento. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in lieve calo sui 3600-3700 m. Venti: deboli sudorientali sulle Alpi, in moderata intensificazione dal pomeriggio, deboli prevalentemente meridionali sull'Appennino; calmi o deboli variabili in pianura

DOMENICA 30 OTTOBRE

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso o velato, con foschie o locali nebbie sulle pianure centro-orientali al primo mattino in successivo dissolvimento. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in lieve calo sui 3500-3600 m. Venti: moderati da sud-sudest sulle Alpi, deboli meridionali sull'Appennino; calmi o deboli occidentali in pianura