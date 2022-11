Carta europea della disabilità, soddisfazione dell'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili

Giovedì 27 ottobre, durante il Consiglio comunale di Domodossola, è stata approvata una mozione in merito alla stipula di una convenzione tra il Comune e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per dare attuazione alla Carta della disabilità europea.

“Siamo grati al consigliere del comune di Domodossola Maria Elena Gandolfi per aver portato questa istanza che garantirà un reale miglioramento nella quotidianità delle persone con disabilità con agevolazioni sul territorio cittadino e al Consiglio comunale per l’approvazione, dichiara Stefano Cassani, consigliere Anmic (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili, che ha la sua sede provinciale a Domodossola) - ritengo questo non un traguardo ma un grande punto di partenza per un cammino lungo e difficile, con una meta ben precisa: una città più inclusiva e alla portata di tutti".