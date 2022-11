Halloween si avvicina: cosa fare in Canton Ticino nella notte più spaventosa dell'anno

La notte di Halloween è ormai alle porte e molti di noi stanno sicuramente pensando una cosa sola: "Dove poter passare la notte più spaventosa dell'anno?". In questo articolo vogliamo darvi una mano indicandovi i migliori eventi che saranno in programma nel Canton Ticino nella notte di lunedì 31 ottobre.

Lugano: Crociera di Halloween

Come già citato dal nostro portale online nei giorni scorsi, ecco la caratteristica Crociera di Halloween sul lago di Lugano. Un'avventura per i più piccoli, che accompagnati dai genitori (tutti rigorosamente in maschera), potranno vivere un'avventura dell'orrore su un battello con partenza alle ore 14.40 (da Imbarcaredo Lugano Centrale) e rientro alle 17.

Locarno: Halloween Festival Show

A Locarno è in programma nella notte più paurosa dell'anno l'evento "Halloween Festival Show". Si svolgerà il party del Ticino, in quattro sale e quattro generi musicali differenti presso Vanilla Riazzino. Non mancheranno gli effetti speciali.

Bioggio: Halloween alla Ludoteca Trenino

Una bella iniziativa per i bambini nella giornata più spaventosa dell'anno è sicuramente quella che offre il Comune di Bioggio. Alla Ludoteca Trenino merenda e travestimento dalle ore 16 alle 18.

Mendrisio: Halloween con delitto

A tutti coloro che amano il brivido consigliamo "Halloween con delitto", in programma a Mendrisio. L'evento si svolgerà presso l'Hotel Morgana, per una serata da... paura!

Halloween al cinema

Per tutti coloro che vogliono evitare le feste, nella serata di lunedì 31 ottobre sarà possibile andare a vedersi un bel film al cinema a tema Halloween e horror. Saranno disponibili le seguenti sale: CineStar di Lugano, Cinema Forum di Bellinzona, PalaCinema di Locarno e Cinema Multisala Teatro di Mendrisio.