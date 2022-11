Secondo appuntamento con i Concerti d’autunno proposti dalla Cappella Musicale del Calvario

Secondo appuntamento della rassegna “Concerti d’autunno 2022” organizzata dalla Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario e dall’Istituto della Carità dei Padri Rosminiani, nell’ambito della stagione artistica 2022.

Oggi, domenica 30 ottobre, alle ore 17.30, nell’Aula Magna del Collegio Mellerio-Rosmini di Domodossola la Camerata Strumentale di S. Quirico con Silvia Arfacchia al violino; Anselmo Quartagno al flauto e Claudia Rossi al clavicembalo eseguiranno musiche di Jean Baptiste Loeillet , Antonio Vivaldi, Johann Jakob Froberger, Robert Valentine, Johann Sebastian Bach e Georg Philipp Telemann.

La Camerata Strumentale di S. Quirico è sorta nel 1989, dalla collaborazione tra la Corale di Calice di Domodossola con alcuni musicisti facenti parte di prestigiose istituzioni musicali sia italiane sia straniere, con lo scopo di affiancare la Corale di Calice nell’esecuzione di partiture del periodo barocco e classico per soli, coro e orchestra. Unitamente alla Schola Gregoriana del Sacro Monte Calvario, al Convivio Rinascimentale e all’Orchestra da Camera da’ vita alla Cappella Musicale del S. Monte Calvario di Domodossola che riunisce l’attività d’insieme, sia liturgica sia concertistica, svolta da questi gruppi al Sacro Monte coinvolgendo un ampio organico di musicisti articolato in diverse formazioni. Tra le più importanti proposte, sono da ricordare l’esecuzione di diverse Cantate di J. S. Bach, il Te Deum in re maggiore di M-A. Charpentier, la prima esecuzione moderna dell’opera in tre atti La Dafne, di A. Caldara, Le Sette Parole del Signore in Croce op. 102 di Renato Grisoni, il Gloria, Beatus Vir, Magnificat e diverse composizioni da camera di A. Vivaldi, i Vespri Solenni KV 339 e il Requiem KV 626 e diverse Messe di W. A. Mozart, il Requiem op. 48 di G. Faure, l’Oratorio di Natale di C. Saint-Saens, il Te Deum di Giuseppe Castellazzi, scritto per l’inaugurazione del Traforo del Sempione, e diversi anthems di G. F. Haendel e pagine dall’oratorio “The Messiah” HWV 56. Il Venerdì Santo 2003 ha proposto, in prima assoluta, l’esecuzione delle Sette Parole del Signore in Croce, e nel 2014 la Missa Jubilaris, per i quarant’anni di fondazione della Corale di Calice, appositamente commissionate al compositore ossolano Roberto Olzer. Da oltre vent’anni propone la stagione concertistica del Sacro Monte di Domodossola e dal 2018 organizza, con l’APS Compagnia Dellozio, il festival “Oxilia – teatro e musica per la terra d’Ossola”, giunto, nel 2022 alla sua quarta edizione.





Silvia Arfacchia, diplomatasi presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, ha collaborato con numerose orchestre (Cameristi della Scala, Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra Carlo Coccia, Orchestra Bergamo Musica Festival di Bergamo, Orchestra Antonio Vivaldi) sotto la guida di importanti direttori (J. C. Temirkanov, S. Malkki, L. Viotti, M. Albrecht, A. Ceccato, U. Benedetti Michelangeli), suonando in prestigiosi teatri e sale da concerto (Teatro alla Scala di Milano, Teatro la Fenice di Venezia, Teatro dell’Opera di Busseto, Teatro Filarmonico di Verona, Teatro Donizzetti di Bergamo, Teatro Coccia di Novara, Sala Verdi del Conservatorio di Milano, Palacongressi di Stresa, Royal Opera House di Muscat (Oman), Cemal Resit Ray di Istanbul (Turchia), King Fahad Cultural Centre di Riyad (Arabia Saudita), Ravello Festival 2015. Svolge attività concertistica in diverse formazioni cameristiche su tutto il territorio provinciale di residenza.





Anselmo Quartagno, ha compiuto regolari studi musicali presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Novara, dove si è diplomato in flauto nel 1985. Dal 1975 è membro della banda della Filarmonica di Villadossola in qualità di flautista. Nel 1984 ha ottenuto il 1° premio al Concorso internazionale di Stresa quale componente del quartetto “Flutequatuor”. Ha inoltre al suo attivo numerosi concerti con diverse formazioni da camera. Dal 1990 al 1994 è stato membro dell’Orchestra di fiati “Accademia”, con la quale ha vinto diversi premi, tra i quali il primo premio al Concorso mondiale di Kerkrade (Olanda, 1993). Da diversi anni collabora con la Corale di Calice, della quale è direttore stabile dal 2005. Ha collaborato con l’Ensemble “Clemente Rebora” in qualità di corista e flautista. È inoltre membro della Camerata Strumentale di S. Quirico sin dalla sua fondazione.





Claudia Rossi è nata a Domodossola, inizia gli studi pianistici presso la scuola “Filarmonica di Villadossola” per poi proseguire presso il “Liceo musicale P. Gobetti” di Omegna sotto la guida della Ma Renata Sacchi, dove si diploma nel 2016 con il massimo dei voti e la lode. Ha partecipato a corsi di perfezionamento e masterclass tenute dalla Ma Irene Veneziano, Olaf Laneri e Tobias Koch. Nel settembre 2018 è stato selezionata per partecipare al progetto “Study abroad” e ha frequentato lezioni di pianoforte presso la “Hugh Hodgson School of Music” di Athens in Georgia ( USA). Nel 2019 ha conseguito il Diploma accademico di I livello in Pianoforte principale con la votazione di 110 e lode, presso il Conservatorio “A.Vivaldi” di Alessandria sotto la guida del Mo Andrea Carcano. Nel marzo del 2022 ha conseguito a pieni voti la Laurea magistrale in pianoforte Interessata alla musica antica è attualmente iscritta al Biennio di “Clavicembalo e Tastiere storiche” presso il Conservatorio “G.Verdi” di Torino con la Ma Francesca Lanfranco.





L’attività concertistica della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario è sostenuta dall’Istituto della Carità – PP. Rosminiani, dall’Ente di Gestione dei Sacri Monti - Riserva Naturale Speciale Regionale del S. Monte Calvario, dalla Parrocchia di Calice e dalla Città di Domodossola, con la Fondazione Comunitaria del VCO e la Fondazione CRT.