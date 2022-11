Anche a Mergozzo la Giornata nazionale Giovani e Memoria

Lunedì anche al Museo Archeologico Mergozzo appuntamento con la prima la prima Giornata nazionale “Giovani e Memoria”.

Anche il MuMe accoglie l’invito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed offre il 31 ottobre dalle 15 alle 18 un'apertura speciale, ad ingresso gratuito a tutto il pubblico. In particolare l'iniziativa è chiaramente rivolta ai giovani che potranno scoprire o riscoprire nelle sale museali il più lontano passato del territorio del Vco grazie ai reperti che vanno dall’età della pietra alla fine dell’età romana.

In ogni sezione museale sono presenti collegamenti con codici QR che permettono di vedere sui propri dispositivi smart video di archeologia sperimentale che ricostruiscono tecniche di lavorazione e attività artigianali del passato, dalla scheggiatura della pietra, all’accensione del fuoco, alla tessitura, alla lavorazione della ceramica e del vetro.



Con il mese di novembre il Museo entra “a riposo” per progettare le numerose attività del 2023. Le visite saranno sempre possibili anche nel periodo invernale per gruppi scolastici e turistici, su prenotazione.