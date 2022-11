Un fine settimana all'insegna di Halloween a Rumianca

L'ultimo fine settimana di ottobre il Comitato San Giovanni in collaborazione con il circolo di Rumianca ha organizzato il weekend di Halloween.

La festa è iniziata sabato con la “polent’halloween” ed una serata in compagnia presso il circolo per poi proseguire la domenica con l'Halloween party. Il pomeriggio è iniziato con la castagnata. Nel frattempo i bambini, più di 100, hanno potuto provare il loro coraggio entrando nella stanza della paura per poi ricevere una attestato di partecipazione. A seguire giro della frazione per passare davanti alle case del paese per “dolcetto o scherzetto” con arrivo in piazza San Marco, dove ha avuto luogo la baby dance. Terminato il tutto ai bambini è stato offerto un aperitivo a tema.

"Soddisfatti dell'affluenza avuta e di aver fatto visitare una parte del paese, cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che sono venuti a trovarci e chi ha ideato e realizzato l’evento: partendo da Veronica, dalle donne e dai giovani del gruppo" così il presidente del Comitato San Giovanni, Davide Sala.