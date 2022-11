Alla guida privo di patente, 5000 euro di multa a un domese

Una pattuglia della Polizia locale di Domodossola, in servizio di controllo del territorio, insospettita dalle manovre azzardate di un veicolo lungo la via Sempione, procedeva al controllo del conducente, un cittadino domese che, in esito alle verifiche, risultava non aver mai conseguito la patente di guida.

Possedeva solo una patente AM, idonea per condurre esclusivamente i ciclomotori.

La Polizia locale procedeva quindi alla contestazione al conducente della violazione all’art. 116, commi 15 e 17 del Codice della Strada, che comporta una sanzione pecuniaria di € 5100,00, ridotta del 30% qualora pagata entro 5 giorni, per un importo di € 3570,00.

All’altro occupante del veicolo, che lo aveva affidato incautamente al predetto conducente sprovvisto di patente, la Polizia Locale contestava l’ulteriore violazione dell’art. 116 c. 14 del Codice della Strada, punita con la sanzione amministrativa da € 397,00 (ridotta del 30% se pagata, entro 5 giorni ad € 277,90).