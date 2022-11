Fa tappa a Domodossola la mostra itinerante Visionary Women

Fa tappa a Domodossola la mostra fotografica 'Visionary Women' di Jill Mathis. L'esposizione sarà visibile dal 5 novembre alla sala mostre La Motta in piazza Fontana.

La presentazione si terrà alle ore 17 nella Sala conferenze “Giovanni Falcioni” in piazza Rovereto, con un’introduzione al progetto 'Visionary Women' a cura di Elena Poletti, organizzatrice dell'evento. Interverrà anche Federico Troletti, direttore dei Musei Civici di Domodossola, sul tema “Le donne protagoniste della stagione culturale 2022”, che metterà in relazione l’esposizione “Nel segno delle donne” attualmente in corso a Palazzo San Francesco, con la mostra “Visionary Women”. Paola Caretti, scrittrice e giornalista, presenterà alcune avventure imprenditoriali femminili ossolane raccontate nel progetto e il lavoro dell’artista fotografa Jill Mathis. Seguirà la visita della mostra con l’artista.

L’esposizione sarà visitabile fino al 4 dicembre nei giorni di giovedì ore 10-13 e sabato e domenica ore 15-18 sempre con ingresso libero.