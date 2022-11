Comitato Pulenta e Sciriuii, Roberto Ghignone è il nuovo presidente

Nei giorni scorsi si è votato il nuovo Consiglio Direttivo del Comitato Pulenta e Sciriuii. Il Direttivo, per i prossimi tre anni, guiderà il gruppo di volontari che grazie al proprio impegno ha riportato negli ultimi anni la tradizione del Carnevale Domese ad essere uno degli eventi più importanti della città, oltre ad avere avuto un ruolo fondamentale nella raccolta fondi per l’ospedale San Biagio agli inizi della pandemia.

Il nuovo presidente è Roberto Ghignone. Succede ad Alberto Polacchi che dopo 8 anni ha terminato il suo mandato. Riconfermate le altre tre cariche con segretario Naldo Poletti, Vice presidente Andrea Truscello e Matteo Cervero alla tesoreria. Rieletto anche Matteo Zanni.

Entrano a far parte del direttivo il Padrino del Comitato Ettore Zanoli, il responsabile della Corte di Mattarella Fabrizio Santopolo e i giovani Mattia Iaria e Lorenzo Ramponi. Completano il gruppo Davide Dell’Aglio e Davide Pozzo.

Queste le parole del nuovo Presidente Roberto Ghignone: "Ringrazio il presidente uscente Alberto Polacchi per la fiducia e per avermi lasciato un gruppo unito e in salute. Le linee guida del gruppo non cambieranno e ripartiremo con entusiasmo mantenendo come di consueto al centro del nostro progetto la città, con un occhio di riguardo ai giovani. Rafforzeremo le nostre collaborazioni già in essere con associazioni ed enti locali e manterremo le connessioni con scuole ed asili. Infine voglio, nel caso ce ne fosse bisogno, ricordare a tutti che il comitato è aperto a chiunque abbia voglia di dare una mano alla città di Domodossola. Siamo sempre aperti a nuove idee e suggerimenti, non a caso in questo nuovo direttivo abbiamo favorito l'ingresso di due ragazzi giovani in modo da apportare nuova linfa".