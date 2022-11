La Cestistica in trasferta a Borgo Ticino

Trasferta di quelle toste per la Cestistica. I granata, piacevole sorpresa di questo avvio di campionato con sole vittorie nelle tre partite giocate, affrontano in trasferta Borgo Ticino.

Discorso opposto invece per la squadra allenata da Riccardo Brivio, che ha avuto uno start non in linea con le ambizioni di inizio stagione. "E quindi, proprio per questo - ammonisce i suoi coach Massimo Marchi - ci aspetta una sfida molto difficile: loro faranno di tutto per invertire la tendenza e per ritrovare il sorriso. Noi come sempre ci presentiamo alla palla a due con tante incognite di natura fisica, ma questo gruppo, grazie anche alla crescita dei giovani, sa sempre stupire" conclude Marchi.

Osserva il turno di riposo la Expo Paracchini Foma Omegna, prima in classifica, mentre la Vox Gravellona di coach Bertoli cerca gloria a Galliate contro Trecate domenica alle 18.