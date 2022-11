La Cestistica ha calato il poker

I granata hanno vinto anche la quarta partita di campionato, superando dopo 40' di battaglia e grande equilibrio Borgo Ticino. I dettagli, come spesso accade in questo tipo di match, hanno fatto la differenza: nel finale punto a punto la maggiore esperienza di alcuni giocatori granata ha avuto un peso determinante. 67-70 il risultato finale, frutto come detto di un appassionante testa a testa durato praticamente per tutti i 40'.

Meglio i ragazzi di Marchi in avvio, sgasata della squadra di Brivio nel terzo quarto, ma margini di vantaggio che dall'una e dall'altra parte non hanno mai superato i cinque punti. Poi il botta e risposta finale, nel quale l'hombre del partido per la Cestistica è stata Maestrone, autore di 21 punti e del canestro decisivo su un meraviglioso assist di De Tomasi. "Niente da dire, abbiamo vinto una super battaglia: i ragazzi sono stati fantastici - le parole di entusiasmo giustificato da parte di coach Marchi.