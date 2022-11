Finanze cantonali, premiata la gestione del Vallese

‘’Il Vallese vince il premio per i cantoni con la migliore gestione finanziaria, secondo la graduatoria dell’Istituto per gli studi avanzati nella pubblica amministrazione''. Lo scrive il giornale Le Nouvelliste Che rimarca come ‘’con una media di 5,74, il Vallese è appena davanti a Saint-Gall con un punteggio di 5,64’’.

‘’Il cantone – riporta il giornale svizzero - è stato premiato per il calo dell'indebitamento (3,17%) e per il suo grado di autofinanziamento che ammonta al 166,59%. Inoltre, le tasse vallesane sono ben coperte con quel tanto che basta in più (102,88%) per ottenere il punteggio di 6. Il Vallese è l'unico cantone con Ticino e Ginevra a vedere una parte delle sue tasse consumata dal servizio del debito. Con quasi l'80% del reddito corrente, il Vallese è entrato a far parte della lista dei cantoni più indebitati’’.