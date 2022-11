Beura, cade una pioda dal tetto del municipio. Nessuna persona coinvolta

Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 13 al municipio di Beura. Una pioda del tetto è caduta davanti all'ingresso dell'edificio comunale. Fortunatamente in quel momento non stava passando nessuno.



Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, una di Domodossola e una di Verbania con l'autoscala. Davanti al Municipio è arrivato anche il sindaco di Beura Davide Carigi. Il tetto è stato messo in sicurezza e nei prossimi giorni il comune farà eseguire una verifica da una ditta specializzata.

“Il tetto risale alla prima metà del '900 - spiega il sindaco -. Due anni fa erano stati eseguiti dei piccoli interventi di manutenzione e in quell'occasione era stata fatta una revisione generale”.