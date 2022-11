Quattro risultati utili di fila e il Fomarco risale la classifica

Dieci punti in 4 partite, dopo un avvio disastroso che aveva visto la squadra restare a zero punti dopo 5 turni. ''Ma ero pronto a questo avvio perché su una rosa di venti ho quattordici giovani, che vanno dal 2001 al 2005, con alcuni che non hanno neppure giocato negli allievi e ora sono in prima squadra’’, Tiziano Piccinini, tecnico del Fomarco, sorride dopo questo filotto di 4 partite che ha portato la squadra verso la metà classifica.

L’avvio è stato negativo, ma ora c’è ottimismo. ‘’Abbiamo pagato dazio con una squadra giovane ed anche per la sfortuna di avere assenze importanti di giocatori esperti che hanno saltato più partite – dice Piccinini - . In fondo abbiamo sbagliato solo una partita contro la Varzese ma le altre no. A Ornavasso vincevamo 1 a 0 ed abbiamo perso 2 a 1, col Momo eravamo 1 a 1 ed abbiamo preso gol su una punizione alla fine. Ma so di aver ragazzi che combattono, corrono. Purtroppo poi fai un errore e lo paghi’’

Le ultime due vittorie però sono più che importanti .

‘’Le vittorie con Novara e Trecate contano – dice - , perché fatte con due squadre che non sono partite per salvarsi. I ragazzi devono sapere che non abbiamo fatto niente e che dobbiamo migliorare. Però con 10 punti possiamo guardare avanti. Anche perché abbiamo una società che ci lascia lavorare, sapendo le difficoltà di farlo con i giovani; i miracoli non li fa nessuno ma io ho un gruppo unitissimo.Chiaro che è un campionato difficile ma lavoriamo per raggiungere la salvezza’’.