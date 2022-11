Cerca di entrare in Italia con un documento di identità rubato, arrestato un libico

Il 7 novembre scorso, il personale del Settore Polizia di Frontiera di Domodossola nell'ambito dei controlli anti terrorismo e contrasto all'immigrazione clandestina, ha proceduto all'arresto di un cittadino libico, rintracciato a bordo del treno che da Ginevra era diretto a Milano.

Il ragazzo, di 23 anni, ha esibito, agli agenti che effettuavano i controlli a bordo treno, una carta di identità che tuttavia è apparsa contraffatta agli operatori che hanno deciso di approfondire il controllo. Da questo approfondimento è emerso che il documento esibito era stata oggetto di furto denunciato, mesi prima, in Spagna. Pertanto il ragazzo è stato arrestato per uso di documenti falsi validi per l'espatrio ed è stato indagato a piede libero per i reati di sostituzione di persona e ricettazione.