Deve scontare 2 anni per minacce, danneggiamento e atti persecutori, arrestato dalla Polizia

Gli agenti del settore polizia di frontiera di Domodossola hanno tratto in arresto, nella giornata del 7 novembre, un cittadino italiano residente a Pordenone, ma di fatto domiciliato in Ossola: era destinatario di unordine di carcerazione per pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone per i reati di minacce, danneggiamento e atti persecutori.

Rintracciato dai poliziotti, l'uomo è stato tradotto al carcere di Verbania, dove dovrà scontare la pena residua di circa 2 anni di reclusione.