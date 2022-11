Calcio, il Brasile ha scelto Torino per preparare i Mondiali

Da lunedì tutti in ritiro a Torino, dove ci si allenerà nelle strutture della Juventus. E' quanto farà la nazionale del Brasile, che ha scelto la Continassa come centro sportivo in cui preparare l'avventura Mondiale.

La Seleçao starà in Piemonte fino a sabato 19 novembre, quando partirà per il Qatar. Per i momenti liberi, se ce ne saranno, è già stata individuata una 'churrascaria' (ristorante tipico brasiliano) che si trova a una trentina di chilometri dal centro dove solitamente si allena la Juve.