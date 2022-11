Trovate nuove orme d'orso in alta Ossola

L'8 novembre i militari del Reparto Carabinieri Parco Val Grande e della stazione Carabinieri Parco Premosello, nel corso del censimento annuale al camoscio, hanno rinvenuto una sequenza di impronte su neve ascrivibili ad un orso. Nella zona del ritrovamento, alta Ossola al confine nord orientale del Parco Val Grande, non vi erano impronte umane.

“L’ultimo segno di presenza del plantigrado, sempre nella stessa area -sottolineano i carabinieri forestali-, risale a un anno fa. Dalle informazioni in possesso si ritiene che possa essere il maschio M 29 (orso schivo che già da diverso tempo si sposta tra i boschi di Ossola e Svizzera ndr). Non si ha notizia di danni o predazioni recenti arrecate dal carnivoro ad animali da allevamento. La zona è estremamente impervia e con copertura nevosa discontinua pertanto non è stato possibile seguire completamente la traccia".