‘Un uomo buono’, il 3 dicembre presentazione del giallo ambientato a Beura Cardezza

Sarà presentato sabato 3 dicembre al Salone San Giorgio il giallo ambientato a Beura Cardezza ‘Un uomo buono'. Come segnalato nei giorni scorsi da Ossolanews il romanzo segna l'esordio nella narrativa di Giovanni Ugo Nino, originario del paese ossolano. La serata a cura di Eliasabetta Friggi e Rossella Marino di G.A.Z. Book è organizzata in collaborazione con la libreria La Pagina di Villadossola e inizia alle 20,30 nello spazio dell'ex-asilo adiacente alla Chiesa Parrocchiale di Beura.

Con un passato nella Marina Militare e nel Corpo Forestale, appassionato di modellismo in legno e amante della pesca sportiva, l'autore nutre un viscerale e autentico amore per il suo paese natìo, al quale dedica la sua prima avventura letteraria.

"Un cittadino in meno a Milano o a Londra forse non desta tanto scalpore -recita la sinossi del libro- , ma in un paesino minuto della Val Grande, dove tutti conoscono tutti e tutti sanno tutto di tutti, l’omicidio di un uomo buono può incutere terrore, far nascere il sospetto, la sicurezza collettiva si sgretola di colpo. Chi lo ha ucciso? E perché? Il Maresciallo Capo Gabri Nico, a un passo dalla pensione, viene richiamato per risolvere un caso di omicidio a Beura Cardezza, suo paese d'origine. La vittima è un caro amico d'infanzia; gli indagati, vecchi amici che riportano a galla i più bei momenti della sua giovinezza a Beura, prima che partisse per Milano, lasciandola per la carriera nell'Arma. Le indagini metteranno a rischio certezze, amicizie di facciata e identità mascherate, sconvolgendo la tranquilla comunità del Vco. Come uno tsunami dell'anima persino l'integrità morale del Maresciallo Capo dal temperamento nervoso vacillerà".

‘Un uomo buono - Giallo a Beura Cardezza’ è disponibile da ottobre nelle librerie e negli store online.