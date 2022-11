Premiate le tre Pro Loco centenarie del Vco

Sono tre le Pro Loco del Vco ad essere centenarie: quella di Mergozzo, fondata nel 1900, quella di Quarna Sopra del 1911 e quella di Cannero del 1921.

A queste tre realtà, che fra alti e bassi associativi e storici hanno continuato ad operare per il proprio paese e per il proprio territorio, contribuendo al benessere nazionale, l’Unpli Piemonte ha consegnato venerdì pomeriggio 11 novembre tre targhe nelle mani di due dei dirigenti locali dell’Unpli: Francesco Romeo, presidente, e Riccardo Milan, consigliere. Le tre targhe saranno in un secondo momento recapitate ai diretti interessati.

La premiazione delle Pro Loco centenarie del Piemonte è avvenuta nell’ambito dei festeggiamenti a palazzo Cisterna di Torino dei 60 anni dell’Unpli. Le Pro Loco del Piemonte furono fra le prime ad aderire alla neonata Unione Italiana delle Pro Loco Italiane, nata nel 1962 per iniziativa dei veneti Quirino Borin, Michele Benetazzo e Armando Paris. Fra i dirigenti locali spiccò subito la figura di Nanni Vignolo, presidente della Pro Loco di Cavour che divenne il motore, la “locomotiva” dell’Unpli Piemonte di cui fu a lungo presidente.