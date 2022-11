La programmazione del Cinema Corso

Black Panther -Wakanda forever





Il film Marvel diretto da Ryan Coogler, non vedrà il ritorno del compianto Chadwick Boseman nei panni di T’Challa / Black Panther. Dopo la morte di T'Challa, il regno di Wakanda piange la perdita del suo amato re. Con la dipartita di Black Panther, però, la nazione finisce nel mirino delle potenze mondiali, pronte a invaderla e impossessarsene, ma la vera minaccia non arriverà dalla terra, bensì dal mare. Namor (Tenoch Huerta), il re di Talokan, è pronto a iniziare una guerra contro Wakanda per vedere esteso il suo dominio anche in superficie.

Sarà compito di degli eroi di Wakanda, riuniti grazie a War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) ed Everett Ross (Martin Freeman), lottare per riportare la pace e la tranquillità nel regno e forgiare insieme alla regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje, quello che sarà un nuovo cammino per il loro regno.

Giovedì 20.30

Venerdì 17.30-20.30

Sabato 17.30-20.30

Domenica 17.30-20.30

Lunedì 20.30

Martedì 20.30

Belle e Sebastien-Next generation

Diretto da Pierre Coré, racconta la storia di Sébastien (Robinson Mensah Rouanet), un bambino di dieci anni, che con molta riluttanza trascorre le vacanze in compagnia della nonna e della zia in montagna. Non è allettato dal fatto di dover passare le giornate ad aiutare la famiglia con le pecore, soprattutto perché è un ragazzo di città, per nulla abituato alla vita di campagna.

Un giorno, però, Sébastien si imbatte in Belle, un grosso cane bianco, che purtroppo viene maltratto dal suo proprietario. Deciso a opporsi all'ingiustizia che deve sopportare ogni giorno Belle, il ragazzo cercherà di aiutare il suo nuovo amico, vivendo l'estate più entusiasmante e avventurosa della sua vita.

Venerdì 17.30

Sabato 17.30

Domenica 17.30

Diabolik 2 - Ginko all'attacco

diretto da Antonio e Marco Manetti, segue ancora una volta il ladro e genio del crimine Diabolik (Giacomo Gianniotti) e la sua amata complice Eva Kant (Miriam Leone) in una nuova avventura, mentre l'ispettore Ginko (Valerio Mastandrea) non smette di seguire le loro tracce, deciso ad arrestarli una volta per tutte.

In questo secondo capitolo, Diabolik ed Eva Kant sembrano avere un piano apparentemente perfetto per. Ma non sanno che dietro questo colpo si nasconde una trappola dell’astuto ispettore Ginko, che mette a dura prova il loro legame. Tradita dal Re del Terrore, Eva decide di vendicarsi, proponendo all'ispettore di collaborare alla cattura di Diabolik. Una decisione difficile per Ginko che deve anche affrontare l'arrivo di Altea, duchessa di Vallenberg (Monica Bellucci), eterna fidanzata dell’ispettore, nobildonna stravagante e anticonvenzionale, dal carattere forte e dal grande carisma.

Giovedì 20.30

Venerdì 20.30

Sabato 15.30 -20.30 -22.30

Domenica 15.30 - 20.30

Lunedì - Martedì 20.30

Mercoledi 23 novembre alle 20.30 proiezione serale ad ingresso gratuito del film ‘Be my voice’ di Nahid Persson

documentario diretto da Nahid Persson, racconta la vera storia di Masih Alinejad, giornalista e attivista, che per milioni di donne iraniane rappresenta l'esempio alla ribellione contro l'hijab forzato.

Masih Alinejad, che oggi si trova negli Stati Uniti ed è costretta a vivere sotto protezione, lotta da anni contro ogni limitazione dei diritti civili, per il rispetto delle donne del suo paese d'origine. La coraggiosa e determinata giornalista guida uno dei più grandi atti di disobbedienza civile nell’Iran di oggi e usa la sua libertà in esilio per dare voce alla protesta nel suo paese d’origine. Attraverso l'uso dei social racconta la propria battaglia ed è seguita da milioni di persone.

Giovedì 24 novembre alle 20.30 anteprima nazionale assoluta del film interamente girato a Domodossola ‘Il violinista’, Prevendita presso la cassa del cinema