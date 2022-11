Le previsioni meteo per il fine settimana

Una vasta area di bassa pressione sta cominciando ad estendersi dalla parte occidentale del continente verso le coste nordafricane. "La perturbazione - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - raggiungerà la nostra penisola nel corso dei prossimi giorni, ma la nostra regione si troverà sul ramo discendente della saccatura che convoglierà correnti perlopiù secche da nord e condizioni in gran parte soleggiate per tutto il fine settimana. Lunedì una nuova perturbazione dall'Atlantico raggiungerà il nordovest italiano nel pomeriggio causando un generale peggioramento del tempo sul Piemonte con piogge diffuse e nevicate sulle Alpi.

SABATO 19 NOVEMBRE 2022

Nuvolosità: cielo sereno ovunque al primo mattino. Nel corso della mattinata è atteso un aumento parziale della copertura nuvolosa in particolare sulle zone di pianura a sud del Po. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in calo sui 1800 m. Venti: deboli o moderati, di direzione variabile sulle creste alpine, da nord-nordest altrove. Locali e residue condizioni di foehn nelle vallate alpine al mattino, più probabili in valle Ossola

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022

Nuvolosità: cielo sereno ovunque al primo mattino. Nel corso della mattinata è atteso un aumento parziale della copertura nuvolosa in particolare sulle zone di pianura a sud del Po. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in calo sui 1800 m. Venti: deboli o moderati, di direzione variabile sulle creste alpine, da nord-nordest altrove. Locali e residue condizioni di foehn nelle vallate alpine al mattino, più probabili in valle Ossola