Prosegue fino al 25 novembre “In farmacia per i bambini”

Dal 18 al 25 novembre torna “In farmacia per i bambini”, l’iniziativa nazionale di sensibilizzazione, realizzata dalla Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus insieme al Network KPMG, dedicata ai minori in povertà sanitaria. La campagna, che si svolge in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia, è giunta alla decima edizione e vede la partnership istituzionale di Federfarma.

Sono oltre 2.500 le farmacie aderenti in tutta Italia nelle quali i cittadini potranno acquistare farmaci da banco pediatrici e prodotti per la cura dei bambini, che verranno donati a enti non profit per aiutare minori in povertà sanitaria.



Quest’anno il tema cardine è One Planet, One Health: all’insegna della sostenibilità sociale e ambientale, favorendo l’attivazione di tutti gli anelli che gravitano attorno ai bambini a partire dalla farmacia, anello centrale in quanto servizio di prossimità per eccellenza e promotrice di iniziative a sostegno della prevenzione e del benessere. Grazie all’iniziativa nazionale, in 10 anni sono stati raccolti oltre 1 milione e mezzo di prodotti donati a 4.000 enti beneficiari in Italia e all’ospedale pediatrico Saint Damien in Haiti. Sono stati aiutati più di 212.000 minori in povertà sanitaria, grazie alla preziosa collaborazione di 12.000 farmacie aderenti in tutta Italia e al supporto di 22.000 volontari.



Secondo i dati Istat, nel 2021, i minori in povertà assoluta sono quasi 1 milione e 400 mila (pari al 14,2%).

“Il Covid ci ha insegnato che siamo tutti interconnessi e che la salute delle persone e quella del pianeta dipendono l’una dall’altra; per questo il tema One Planet, One Health è più centrale che mai”, afferma Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava: “In questi 10 anni abbiamo potenziato In Farmacia per i Bambini con attività di formazione sulla sostenibilità sociale e ambientale e sui disturbi mentali che affliggono i più giovani. Abbiamo anche aperto una farmacia di strada a Baranzate di Bollate (vicino a Milano) e a San Giovanni in Persiceto (vicino a Bologna), due aree di grande bisogno. E abbiamo dato vita all’iniziativa Il farmaco sospeso, che ci ha permesso di continuare a donare migliaia di prodotti per l’infanzia. Quindi, se uniamo le forze, tutti insieme possiamo contribuire al raggiungimento dell’obiettivo numero 3 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: salute per tutti, a tutte le età, con il farmacista al centro, sentinella del bisogno e prima risposta nel territorio”.