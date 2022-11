Un ossolano la persona coinvolta nell'operazione sul doping tra Italia e San Marino

Vive in Ossola la persona coinvolta nell'operazione del gruppo Carabinieri tutela della salute di Roma su un traffico di sostanze dopanti. Le manette sono scattate ai polsi di un sanmarinese al quale sono stati sequestrati anabolizzanti e altre sostanze dopanti per 2 milioni di euro di valore e 300mila euro in contanti.

Oltre all'arresto sono scattate anche numerose perquisizioni in diverse province italiane. Nella nostra Provincia è stato perquisito un ossolano trovato in possesso di una modesta quantità di anabolizzanti per uso personale reperiti online e pertanto risulta indagato per reati inerenti la specifica materia.