Alberghiero Rosmini, nuova presentazione del libro 'Lezioni in albergo'. VIDEO

Proseguono le presentazioni del libro 'Lezioni in albergo' di Damiano Oberoffer, docente di sala e vicepreside all’Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola. Il libro, che vuole gettare le basi per un progetto dell'Istituto chiamato “Hospitality gran tour”, è stato presentato il 9 e 16 novembre al Novel Bar didattico dell'Alberghiero. La prossima presentazione sarà sempre all'alberghiero nella sala da pranzo il 23 novembre alle 13. Il costo del pranzo che accompagna la presentazione è di 12 euro.

Il romanzo è scritto grazie alle ispirazioni che il docente ha ricevuto dai suoi allievi nel corso degli anni e pensato in primis proprio per gli studenti e gli appassionati di viaggi e di ospitalità.

“E' un romanzo -spiega Oberoffer – che racconta le vicende di un viaggio in alcune città europee e americane di un docente e due suoi ex allievi. Fra grandi alberghi di lusso, prestigiose tavole, monumenti famosi e musei va in scena una cronaca di formazione. In realtà è il racconto di un progetto che vogliamo realizzare: un viaggio di due o tre settimane con lezioni direttamente negli alberghi. Il volume è stato pensato come libro di testo. Gli allievi leggeranno la storia di questi ragazzi ma aumenterà la loro conoscenza e curiosità riguardo le strutture alberghiere e l'attività lavorativa”.