A lezione dal filosofo Pagani su ''Educazione dei ragazzi e immaginario filmico'' . VIDEO

Successo venerdì per il primo degli incontri promossi dalla parrocchia di Beura, Cuzzego, Cardezza. Prata e Cosasca. Ospite all'oratorio di Cuzzego il filosofo Paolo Pagani, professore ordinario di Filosofia Morale all’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Il filosofo fa parte del Comitato scientifico dell’«Annuario di etica», di quello dell’Annuario di studi filosofici «Anthropologica», e del Consiglio scientifico internazionale della rivista «Filosofia Oggi». È direttore del Comitato scientifico del Centro Interuniversitario di Studi sull’Etica (CISE). A dialogare con lui il parroco don Paolo Cavagna che è stato allievo di Pagani. Tema dell'incontro “L'educazione dell'immaginario, noi i film e i nostri ragazzi”.

Dice il professore: “Il racconto per immagini è la maniera più efficace per arrivare al cuore delle persone, quindi ad animarle è il linguaggio che sa mediare tra il giudizio dell'intelligenza e il mondo passionale mobilitandolo o inibendolo a seconda dei casi, mobilitandolo verso fini buoni”. Durante l'incontro Pagani ha fatto un elenco di alcuni film che comprende grandi classici educativi tra questi “Il Sorpasso” di Dino Risi, “La Famiglia” di Ettore Scola, il film ''Bambi'' della Walt Disney.

“Il mio intervento - ha spiegato - è un tentativo di rilanciare grandi narrazioni del passato che parlando al cuore parlano alle persone di tutte le generazioni”.

A proposito dei cartoni animati di oggi il filosofo è stato critico: “C'è una tendenza in questo ambito a creare situazioni in cui l'ironia e il disincanto sembrano essere il primo atteggiamento nel riguardo della vita. Come se i bambini potessero essere ironici e disincantati prima ancora di vivere un incantamento. Vedo molta ideologia nell'attuale dirigenza della Walt Disney che propone in ogni sua produzione una figura che possa andare incontro alla tendenza della fluidità di genere. A mio parere questo non può far altro che confondere le idee ai più piccoli, una cosa è il rispetto delle differenze, un altro conto è l'imposizione irrispettosa di un' ideologia”.

Il secondo incontro è in programma lunedì 21 novembre alle 20.45 nella chiesa di Cosasca con suor Marcella Catozza di Busto Arsizio della fraternità francescana. Suor Marcella da 18 anni è in missione a Port au Prince dove gestisce un orfanotrofio con 150 bambini nella baraccopoli di Haiti Waf Jeremie. Il titolo dell'incontro è “Sperando contro ogni speranza”.