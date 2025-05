La festa di San Gregorio a Verigo apre la stagione delle sagre ossolane

La Pro Loco di Trontano ogni mese pubblica il calendario delle manifestazioni che si tengono in paese organizzate dalla Pro Loco stessa o da altri enti. Per il mese di maggio dal 10 al 12 maggio è prevista la 53° sagra primaverile di San Gregorio a Verigo. Questa è una delle prime feste campestri della stagione che si svolge in Ossola.

Nella frazione di Verigo sono previsti tre giorni di divertimento e di appuntamenti enogastronomici con prodotti locali. Il 10 maggio apertura festa alle 17.00. Alle 22.00 serata danzante con la band Low Town a seguire musica proposta da Jacopo dj. Domenica 11 alle 9.30 messa solenne all'oratorio di San Gregorio. Alle 11.30 visita agli antichi mulini di Graglia, sarà presente per l'occasione il gruppo folk con la dimostrazione della lavorazione della lana e verrà offerto il caffè “dal padalign”. Alle 12.30 pranzo tipico con polenta spezzatino, grigliata e prodotti locali.

Alle 14.45 è in programma lo spettacolo “La storia di Dolcino e Margherita” portato in scena da “I viaggiatori ignoranti”. Alle 16.30 pomeriggio in musica con le note di Andrea e gli Arcangeli Group che terrà anche la veglia danzante della sera a partire dalle 20.30. Lunedì 12 maggio danze di chiusura sempre con l'orchestra Andrea e gli Arcangeli. Funzionerà un punto di ristoro con prodotti nostrani innaffiati dal Prunent, vino tipico trontanese.

Sempre per il mese di maggio Trontano ospiterà nell'area feste il 17 maggio Coachellula, il festival organizzato dall'associazione D.O.M.O donatori ossolani di midollo osseo e il 22 maggio alle 20.30 la messa in onore della festa di Santa Rita alla cappella degli Scalpellini con la benedizione delle rose e la fiaccolata.