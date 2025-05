Al via la nuova stagione di "Diffusioni teatrali": in scena a Vogogna "Memorie di un cavaliere"

Prende il via sabato 10 maggio la stagione 2025 di “Diffusioni teatrali”, la rassegna proposta dalla Compagniadellozio tra Varzo, Vogogna, Domodossola e Malesco. Il primo appuntamento, in programma alle 21.00 al Castello Visconteo di Vogogna, è una nuova produzione della compagnia ossolana. In scena “Memorie di un cavaliere”, di e con Matteo Riva.

Quest’ultimo, con il suo stile inconfondibile, analizza e riflette suIle vicende de “Il Cavaliere Inesistente” di Italo Calvino e sul tema dell'identità, e ciò che ognuno è non può prescindere da quell'elaborazione del ricordo che chiamiamo, appunto, "memoria".