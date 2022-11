''Per il Piedimulera è importante recuperare i troppi assenti''

‘’Le cose non girano per il giusto verso, ma anche domenica la prestazione c’è stata’’. E’ ottimista Marco Moz, tecnico del Piedimulera, che torna sconfitto da Bellinzago dove fare punti sarebbe stata un’impresa.

Il Piedimulera non gode dell’aiuto del calendario: nelle ultime partite ha trovato Trino, Arona, Feriolo, Omegna, Bellinzago, infilando cinque sconfitte di fila.

‘’La prossima avremo la Pro Novara, che non è certo una squadra abbordabile – afferma Moz - . Poi finalmente stiamo recuperando gli assenti: sei giocatori che sono fondamentali, per questo sono ottimista. E poi a Bellinzago sul 2 a 1 abbiamo spinto e creato. L’importante è restare uniti, continuare così. In settimana lavoriamo bene e quindi i risultati arriveranno perché i ragazzi crescono di partita in partita’’.