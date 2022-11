''Importante la vittoria col Villa, i ragazzi se la meritavano''

Una vittoria che fa morale. Il successo in casa della Virtus Villa fa salire l’autostima per la Crevolese, che ha iniziato il campionato in sofferenza. Il 2 a 1 colto al ’Curotti’ – campo sul quale da anni la Virtus è costretta a migrare - dà tre punti importanti alla Crevolese, ma soprattutto dà fiato ad una squadra che sta cercando di risalire la classifica.

‘’Sono felice per i ragazzi, se lo meritano’ dice Roberto Chiaravallotti, tecnico della Crevolese.

‘’E’ stata una bella partita e sono stati tre punti importanti – afferma - . Non ci cambiano di molto la vita e non ci risolve tutti i problemi, ma ci danno maggior autostima e morale. Spero sia la partita della svolta, anche se a dire il vero meritavamo in altre occasioni. Però se continuiamo a giocare così, con la stessa voglia e atteggiamento, i risultati verranno’’.

‘’Paradossalmente – spiega l’allenatore dei gialloblù – per noi è stato meglio giocare contro una squadre forte come il Villa, che con squadre meno forti che si chiudono. Paghiamo il fatto di aver cambiato molto la squadra in estate e sapevamo che sarebbe stato difficile’’.