“Star Bene insieme”, a Baceno un ciclo d'incontri sulla salute

Dopo i tanti mesi di isolamento per il Covid, per far incontrare nuovamente le persone, offrendo nello stesso tempo momenti di approfondimento sulla salute, viene proposto dal comune di Baceno il progetto “Star Bene insieme” . L'iniziativa gode del patrocinio anche dai Comuni di Crodo, Premia, Formazza ed è rivolta a tutti gli abitanti della Valle Antigorio e Formazza.

I primi due incontri sono sull'invecchiamento attivo e saranno tenuti dalla psicologa Linda Scaciga. Il primo è in programma il 29 novembre alle 17,30 sul tema “Invecchiamento attivo, l'anziano oggi, conoscere e potenziare”. Saranno proposte riflessioni sugli stili di vita e sulle funzioni cognitive nell'età adulta e anziana.

Il 6 dicembre il tema sarà l'anziano in famiglia. Nei mesi di gennaio e febbraio si tratterà di alimentazione atossica mentre ad aprile e maggio saranno previsti altri due incontri dal tema “A spasso per il territorio”. Gli appuntamenti, esclusi quelli di aprile e maggio che prevedono escursioni nel territorio con una guida, si terranno tutti alle 17.30 nella sala multimediale della scuola media Innocenzo IX di Baceno al termine seguiranno un momento conviviale e un aperitivo.

“Dopo il Covid – spiega Marika Dattrino, consigliere di maggioranza e referente della Cultura del comune di Baceno – abbiamo voluto organizzare questo progetto in particolare per far incontrare nuovamente le persone con argomenti che possano interessare tutti, non solo gli anziani. È una proposta che offriamo a tutti gli abitanti della valle “.