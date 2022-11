Principio di incendio su un treno diretto a Basilea. I passeggeri sono stati fatti scendere a Varzo

Allarme incendio su un convoglio che da Milano viaggiava verso Basilea. Il treno è stato bloccato alla stazione di Varzo per un principio d'incendio che si sarebbe sviluppato in un bagno di una delle carrozze. Sono in corso gli accertamenti per stabilire quale sia stata la causa a scatenare le fiamme, ma si pensa ad un guasto tecnico. Nessun passeggero è rimasto ferito. Tutti sono stati a persona è rimasta ferita, mentre la carrozza in questione è stata trainata in direzione di Domodossola e i passeggeri sono stati fatti scendere in attesa di un nuovo convoglio che ha proseguito il suo viaggio verso la Svizzera.