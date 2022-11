Ascensore della stazione guasto, Pizzi scrive a Trenitalia

Ancora problemi per l'ascensore e il montascale della stazione ferroviaria domese. L'ascensore serve alle persone con disabilità e ai passeggini per raggiungere i binari 2 e 3 della stazione. Da tempo si susseguono le segnalazioni circa il non funzionamento. Il sindaco Lucio Pizzi ha scritto a Trenitalia per sollecitare un pronto intervento.

"Gentilissimo dott. Giani,

giungono al sottoscritto e agli Uffici di questo Comune ripetute lamentele in relazione al mancato funzionamento dell’ascensore e del montascale presenti nella stazione di Domodossola (collegati con l’area della Ferrovia Vigezzina-Centovalli), funzionali al raggiungimento dei binari nn. 2 e 3 delle linee Domodossola-Milano / Domodossola-Novara.

A seguito di verifica da parte del nostro personale, si conferma purtroppo che la situazione risulta quella segnalata.

L’accesso ai binari sopra elencati è quindi di fatto impedito alle persone con difficoltà di deambulazione, dotati di sedia a rotelle o passeggino.

In un’ottica di collaborazione indirizzata a mantenere costantemente funzionale la Stazione Internazionale, che vede ogni giorno il passaggio di numerosi viaggiatori, e all’abbattimento delle barriere architettoniche, opera che questa Amministrazione sta progressivamente attuando in Città, siamo a chiedere cortesemente un Vostro urgente intervento per il ripristino di quanto sopra.

In attesa di cortese riscontro e ringraziando per l’attenzione, si inviano distinti saluti".

Il Sindaco

Lucio Pizzi