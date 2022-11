Malesco, ventenne morto in casa stroncato da un malore

Un giovane ventenne è stato trovato morto in casa a Malesco. Francesco Gnuva ha perso la vita nel paese vigezzino dove viveva. Secondo le prime informazioni sarebbe stato trovato privo di vita. In mattinata erano scattati i soccorsi, un'ambulanza e un elicottero del 118 erano stati allertati, ma i sanitari non hanno potuto che contstatare il decesso del giovane.

Secondo il medico interventuo il decesso potrebbe essere collegato ad una causa naturale, ma è comunque stata disposta l'autopsia vita la giovane età del ragazzo.