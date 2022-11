Premosello, nuove polemiche sul futuro della casa di riposo

Ancora polemiche a Premosello legate alla concessione della gestione della casa di riposo. “Durante il consiglio comunale del 24 novembre a nome del gruppo di minoranza consigliare ho ribadito l’importanza dell’esternalizzazione della Riss tramite bando di concessione, che assolutamente deve puntare ad una valorizzazione, prendendo esempio da altre presenti sul nostro territorio” sottolinea Corinna Nolli, consigliere del gruppo di minoranza.

“Dobbiamo essere consapevoli del fatto e non ci stancheremo mai di ripeterlo, che la nostra struttura è sempre stata un tesoro per il nostro comune, in posizione strategica e comunque una struttura rinomata anche fuori provincia” continua Nolli.

Secondo la minoranza “il canone di concessione dovrebbe aggirarsi su circa € 4000/a posto letto per 79 posti letto, quindi circa € 300.000/annui”.

“Purtroppo dall’incontro è emerso nuovamente, e questo ci preoccupa, il fatto che la maggioranza, senza ascoltare, non prenda spunto da bandi di concessione di altre strutture e sminuisca il vero valore della Riss a discapito del nostro comune” continua Corinna Nolli che sottolinea poi la preoccupazione per le tempistiche del bando: “Come ho chiesto direttamente al sindaco attendiamo che vengano illustrati a noi e a tutti i cittadini i dettagli del bando di concessione” ha concluso l'esponente di minoranza.