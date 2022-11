Non raccoglie i bisogni del cane: multa da 400 euro

Nell’ambito dei controlli sul decoro del Borgo Della Cultura la Polizia Locale ha individuato e rintracciato l’ennesimo proprietario di un cane che aveva omesso di raccogliere le deiezioni del proprio cane, in Via Delle Difese.

“L’accertamento -sottolineano dalla Polizia Locale- è stato possibile anche grazie alla fattiva collaborazione di un residente che, accortosi della presenza delle deiezioni abbandonate sul posto, aveva immediatamente allertato la Polizia Locale, al fine di permettere la verifica delle immagini del sistema di videosorveglianza.

Le nuove telecamere installate nella zona, ad implementazione del sistema di video monitoraggio situazionale già attivo nel centro storico, hanno permesso di rintracciare l’autore dell’illecito, che il Regolamento comunale di Polizia Urbana punisce con sanzione amministrativa di 400 euro.

Nel rammentare che il sistema di video sorveglianza situazionale, perfettamente efficiente, non permette il 'riconoscimento facciale automatizzato' degli autori degli illeciti, l’Amministrazione non può che ringraziare il cittadino residente per la preziosa collaborazione prestata espressione di buon senso civico e del condivisibile intento di preservare e salvaguardare la sicurezza ed il decoro urbano del nostro meraviglioso centro storico”.