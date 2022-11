Sostegno ai comuni con molti alloggi popolari la soddisfazione della Lega Giovani

Desidero esprimere grande soddisfazione, da villese, per l'approvazione della proposta di legge riguardante il sostegno, da parte della regione Piemonte, ai comuni che presentano numerosi alloggi popolari sul proprio territorio.

Tale legge, presentata dal consigliere regionale Alberto Preioni, consentirà a comuni che hanno più del cinque per cento di case popolari rispetto ai residenti di ricevere un contributo che,nel caso di Villadossola, sarà pari a 200mila euro, per fare fronte ai costi che questi alloggi comportano.

A Villadossola, in particolare, abbiamo sempre assistito a una conflittualità tra esigenze sociali e stabilità finanziaria, oggi, grazie al buon governo dell'amministrazione Toscani e del centrodestra a guida Lega in regione, vi è la possibilità di adeguare la protezione delle fasce piú deboli alla sicurezza dei conti pubblici.

Villadossola potrá mantenere alta l'attenzione verso il sociale senza per questo dover rinunciare a investimenti coraggiosi ed espansivi che rilanceranno il nostro straordinario comune, per questo lavoriamo, assicurandovi che il mio e nostro impegno non verrá mai meno.