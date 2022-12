Cestistica inarrestabile: batte anche il Paruzzaro

Inarrestabile Cestistica. La squadra di coach Marchi ha inanellato la sesta vittoria in altrettante partite, battendo ieri sera nel recupero al PalaRaccagni anche i Vikings Paruzzaro con un netto 72-59. Cinque uomini in doppia cifra, con Maestrone e Carusi stellari ed un dominio del match cominciato dal primo quarto.

"Continuiamo a sognare -sottolinea con grande orgoglio il coach granata Massimo Marchi- e rimaniamo in testa alla classifica dopo aver battuto un'avversaria forte, che ha giocatori di categoria superiore e che è stato un osso duro, più di quanto dica il finale. Siamo stati bravi a dare un primo strappo nel secondo quarto, a resistere al loro tentativo di rimonta e poi a piazzare l'allungo decisivo. Quest'anno è cambiata la filosofia: siamo meno brillanti in attacco forse, ma in difesa siamo superlativi: i ragazzi si aiutano, si sacrificano, giocano di squadra ed i risultati ne sono la conseguenza".