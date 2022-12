A Crevoladossola torna la Fiera di Santa Klaus

La Pro Loco di Crevoladossola organizza la 19ma edizione della Fiera di Santa Klaus giovedì 8 dicembre, al Parco di Villa Renzi a Preglia. Ricco il programma per l'intera giornata che farà da corollario alla fiera con punto ristoro, animazione per i bambini e "Corsa dei Babbi Natale" , organizzata in collaborazione con l'Atletica AVIS Ossolana e ASD Caddese.

L'inizio è previsto alle 9 con esposizione di modelli in mattoncini Lego, alle 10.30 ci sarà la distribuzione di buoni pasto, alle 11 la camminata con Babbi Natale. Alle 11.30 è prevista la distribuzione di polenta, spezzattino e gorgonzola. Alle 14 è in programma la pesca dal pozzo di Santa Klaus il cui ricavato andrà in beneficenza.

Alle 15.30 ci sarà l'arrivo di Santa Klaus con distribuzione di dolcetti e alle 16.30 la festa si chiuderà con l'accensione dell'albero di Natale castagne e vin brulè e cioccolata.