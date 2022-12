Attesa neve sulle Alpi nel fine settimana

Attesa neve sulle Alpi per domenica 4 dicembre. Lo annuncia il sito Meteo Live Vco, parlando della perturbazione in arrivo da venerdì sulla nostra provincia. ‘’Il maltempo dovrebbe iniziare il 2 dicembre – si legge sul sito – con i primi rovesci sulle Alpi. Sabato giornata nuvolosa mentre domenica è attesa la neve attorno ai 1000 metri e pioggia sul fondovalle e sui laghi. Le temperature dovrebbero restare basse sotto la media di 2-3 gradi fino al 3 dicembre, per poi crescere lentamente sino al giorno 6’’. Meteo Live non esclude però neve anche a quote più basse (600 metri) in Ossola.