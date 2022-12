Ripulita la discarica abusiva a Craveggia

Eseguita la pulizia e la bonifica della discarica abusiva nella zona della strada agro-silvo pastorale (aperta solo ad autorizzati) che porta alle alture della Colma di Craveggia. Lo scorso fine ottobre un escursionista, lettore di OssolaNews, durante una passeggiata sui monti vigezzini si era imbattutto nella discarica e aveva segnalato il degrado e la pericolosità dei rifiuti presenti nel bosco.

Nascoste tra le fronde degli alberi, erano infatti presenti, tra le altre cose, anche batterie per auto. Rifiuti pericolosi, inquinanti e dannosi per l'ambiente - ma non solo - che devono essere smaltiti nel modo corretto. L'attenzione dell'amministrazione comunale per la tutela dell'ambiente e del sindaco di Craveggia Paolo Giovanola ha permesso la sistemazione dell'area interessata.

L'intervento di pulizia è stato quindi portato a termine dagli operai del comune vigezzino grazie all'utilizzo di un mezzo comunale: gli addetti alla rimozione dei rifiuti, come testimoniano le fotografie, hanno raccolto un “bottino” che ha colmato il cassone del mezzo.