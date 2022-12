Assemblea straordinaria della Soms di Domodossola mercoledì 14 dicembre alle ore 7 in prima convocazione e giovedì 15 dicembre alle ore 14.30 in seconda convocazione presso la sede della Società Operaia in Via Teatro n.1

All'ordine del giorno l'adeguamento dello Statuto per conformarsi alla riforma del Terzo Settore con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS). L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie.