La strada statale 659 “delle Valli Antigorio e Formazza” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni dal km 36,400 al km 41,700, nel comune di Formazza per consentire le operazioni di sgombero neve e pulizia del piano viabile. Formazza è comunque raggiungibile, la strada è infatti chiusa in frazione Canza per permettere lo sgomero neve alle Roccette dove la neve ostruisce il transito.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.