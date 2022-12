Piccoli lavori natalizi esposti alla 'Tana di Cip e Ciop'

Non muoiono mai le vecchie tradizioni in Valle Antrona, territorio che si tramanda le vecchie usanze per mantenerle in vitra.

A Rivera di Viganella, frazione di Borgomezzavalle, da anni un gruppo di persone realizza piccoli lavori natalizi. Lavoretti belli,originali fatti utilizzando una tela di canapa fatta a mano e tessuta, che risale al Novecento.

I lavoretti fatto quest'anno sono ora esposti alla 'Tana di Cip e Ciop', bar che si affaccia sulla provinciale che attraversa la frazione Rivera. Sono a disposizione di chi li volesse.