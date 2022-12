Volley, vittoria del 2mila8 Domo contro Santhià

E' arrivata finalmente la seconda importantissima vittoria in campionato per i ragazzi dello Studio Immobiliare VCO Domo. Dopo due sconfitte al tie-break nelle ultime due settimane (entrambe dopo essere passati in vantaggio per 2 set a zero), i domesi ottengono 3 punti fondamentali in chiave salvezza vincendo 3 a 1 (parziali 22-25, 25-21, 25-17, 26-24) contro la Pallavolo Santhià.

E pensare che il match non era iniziato nel migliore dei modi: nel primo set infatti Domo parte subito sotto (2 a 6) e fatica a rientrare in gara anche a causa dei tanti errori in attacco e al servizio. Solo sul finale i domesi accorciano le distanze, ma Santhià chiude comunque a proprio favore 22 a 25. Nel secondo set però i ragazzi di De Vito riescono ad aumentare l’intensità di gioco e contestualmente a diminuire gli errori. Ottima la prestazione in difesa e in contrattacco e la partita viene rimessa in parità (25 a 21). Ancora meglio il terzo set: Domo, trascinato dal suo pubblico, gioca un’ottima pallavolo e per Santhià non c’è nulla da fare (25 a 17). Il quarto ed ultimo set è sicuramente il più combattuto e il più divertente. I vercellesi le tentano tutte e, grazie ad alcuni ottimi attacchi, mettono la testa avanti. Domo impatta sul 14 pari, ma poi un contro-break degli ospiti rimette in discussione tutto (14 a 19). A questo punto sembrano prospettarsi le ombre del terzo tie-break consecutivo, ma Domo questa volta non si fa’ prendere dallo sconforto e continua a combattere su ogni palla, pareggiando i conti (23 pari). Il set prosegue ai vantaggi, ma è un errore in attacco del Santhià a chiudere il match, tra la gioia di atleti e tifosi.

La vittoria ottenuta domenica fa uscire per la prima volta in questa stagione i domesi dalla zona retrocessione. Il campionato è ancora lunghissimo, ma vincere in un momento così difficile era fondamentale per la mentalità e la serenità del gruppo.

Ora mancano due partite alla fine del girone di andata, contro Vercelli domenica 11/12 e contro Ovada al Palaraccagni domenica 18/12. L’obiettivo ovviamente è quello di continuare a fare punti ed aumentare così il distacco sulle dirette concorrenti.