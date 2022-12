Al via giovedì il programma degli eventi natalizi di Premosello

Prende il via l'8 dicembre il programma degli eventi natalizi di Premosello Chiovenda.

Quest'anno sarà possibile scoprire i presepi dei Cantoni e gli alberi di Natale realizzati delle associazioni sparsi per il paese. La Pro Loco ha infatti chiesto alle associazioni di realizzare un albero con tecniche e temi differenti, mentre ai Cantoni ha chiesto di realizzare un presepe da esporre in un angolo caratteristico. La mostra degli alberi, visibile fino all'Epifania, sarà inaugurata nel giardino di Casa Fontana Rossi alle 16:30 il giorno dell'Immacolata, per l'occasione sarà distribuita anche la piantina con l'ubicazione dei presepi. All'iniziativa partecipano anche le frazioni di Cuzzago e Colloro.

L'8 dicembre alle ore 17.30 in piazza Bolzani seguirà la tradizionale accensione albero di Natale della Pro Loco con distribuzione di bevande calde ed arrivo di Babbo Natale. Per i più piccoli invece la giornata avrà inizio alle ore 14.30 presso la scuola materna dove si terrà il laboratorio dei biscotti.

L'11 dicembre è in programma “I Chiovenda: una famiglia di geni”. Il 17 alle 20:45 si terrà il concerto del Coro Gaudium nella chiesa parrocchiale. Il 18 dicembre dalle 11 trippa e merenda alla Taverna del Pescatore. Il 5 gennaio “carcavegia” in piazza Bonzani alle 21 e poi serata danzante. Il 6 gennaio tombolata a cura della parrocchia.