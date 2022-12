Seitzinger Alchemica, concerto evento degli Organic l'8 dicembre

Giovedì 8 dicembre alle ore 21 è in calendario il primo imperdibile evento collaterale della mostra “Seitzinger alchemica” a Domodossola. Un live tra musica e videoarte, “Formosus – The Journey to Salvation”, la storia grottesca del papa vissuto oltre mille anni fa raccontata attraverso musica, suoni, immagini. Un viaggio ispirato alla incredibile vicenda storica di papa Formoso e del suo singolare processo post mortem al quale venne sottoposto alla fine del IX secolo.

Un’opera sperimentale a metà strada tra visual show e concerto, il risultato del dialogo tra gli Organic, band pugliese a metà tra rock, cantautorato e musica elettronica, i Bloodynose, gruppo di ricerca nel campo delle arti visive, e l’artista Elisa Seitzinger che ha realizzato le illustrazioni del concept album, le sei tavole che raccontano i brani musicali e la copertina dell’LP da cui sono nati i video animati del visual concert. Anche in questa occasione la Seitzinger conferma la sua bravura nel sapere dare voce e potenza visiva al suo proteiforme immaginario, qui ispirato dal celebre Sinodo del cadavere dell’897.

Il concerto si terrà presso il teatro del Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola. L’ingresso è libero e i posti sono limitati, per prenotare basta mandare una email a museiossola@libero.it

Per l’occasione la mostra “Seitzinger Alchemica” – dove sono esposte anche le opere realizzate per “Formosus” – rimarrà aperta dalle 21 alle 23. Si tratta della prima personale dell’artista in Italia settentrionale, visitabile fino a domenica 5 febbraio 2023. Un percorso immersivo tra sacro e profano che si snoda all’interno delle imponenti e solenni atmosfere dello storico Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola. Un percorso site specific e un’operazione unica nel suo genere che in meno di un mese di apertura ha già accolto quasi 1.000 visitatori. Le opere di Elisa Seitzinger dialogano in modo inedito e affascinante con gli ambienti storici del Collegio: la cappella, i corridoi, le vetrate, il refettorio, la biblioteca, il museo di scienze naturali con le collezioni ottocentesche di animali, insetti, erbari e minerali, reperti archeologici e paleontologici.

Da iniziare a segnare in calendario anche l’evento di sabato 17 dicembre con la presentazione del mazzo di tarocchi “Symbolic Soul Tarot” (ed. Lo Scarabeo), anch’esso esposto in mostra. Dialogano Elisa Seitzinger, lə scrittore Jonathan Bazzi e l’esperta di tarocchi Alice Mastroleo; modera Stefania Soma in arte Petunia Ollister.

“Seitzinger Alchemica” nasce dalla collaborazione con l’Associazione Culturale Verticale d’Arte di Macerata e fa parte del progetto Interreg Italia-Svizzera “Di-Se – DiSegnare il territorio”, tre anni all’insegna del disegno e dell’arte a cura di Associazione Musei d’Ossola, Museumzentrum La Caverna di Naters e Associazione Asilo Bianco. Grazie al percorso Di-Se è possibile accedere gratuitamente alla mostra.

Seitzinger Alchemica a cura di Stefano Papetti, Elisa Mori, Giorgia Berardinelli, Filippo Sorcinelli, Paolo Lampugnani nuovo allestimento a cura di Tommaso Delmastro e Paolo Lampugnani fino al 5 febbraio 2023

Collegio Mellerio Rosmini, via Rosmini 22, Domodossola (VB)

ingresso libero

aperture | venerdì 16-19 | sabato e domenica 10-13 | 15.30-18.30

giovedì 8 dicembre > aperto 10-13 | 15.30-18.30 | chiuso domenica 25 dicembre e domenica 1° gennaio 2023 per aperture straordinarie, scuole (giovedì e venerdì mattina, 10-13) e visite guidate scrivere una email a museiossola@libero.it

catalogo in vendita presso il desk della mostra, testi di Nicola Lagioia, Maria Vittoria Baravelli, Diego Passoni, Matteo Piccioni, Simone Sbarbati, Vinicio Capossela, Loredana Lipperini, Mauro Bubbico, Stefano Cipolla, Jonathan Bazzi

Elisa Seitzinger elisaseitzinger.com nasce in Val d’Ossola e vive a Torino, dove lavora come illustratrice e artista visiva. Ha studiato disegno e storia dell’arte a Firenze, Atlanta, Nizza e Londra. Dal 2015 al 2020 è stata docente di Morfologia e dinamica della forma e iconografia all’Istituto Europeo di Design di Torino.

Il suo percorso, ispirato ai codici stilistici dell’arte classica, dell’arte medievale sacra e cortese, della pittura primitiva, delle icone russe e dei mosaici bizantini, parte sempre dal disegno manuale a china, inseguendo una bidimensionalità e una staticità dalla forte carica simbolica.

Doppia medaglia d’oro 2021 (categoria illustrazione didattica e scientifica e illustrazione per design e pubblicità) e medaglia di bronzo 2020 e 2021 (illustrazione di magazine) conferite dall’associazione Autori di Immagini. Vincitrice del Premio Illustri 2018 (categoria design), nominata dall’omonimo festival nel 2019 tra i dieci illustratori più influenti d’Italia, selezionata alla mostra annuale della Society of Illustrators 2021 all’Illustration Museum di New York e shortlisted per i World Illustration Awards 2021.

Ha esposto in numerose mostre collettive e personali in Italia, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Romania. Tra cui: al Museo delle Arti Applicate Oggi di Torino, alla galleria Le Dictateur all’interno di Futurdome a Milano, al MUSES di Savigliano, alla Biblioteca Oriani di Ravenna, all’Auditorium Parco della Musica e alla Farnesina a Roma, allo Studio 59 a Londra, alla Galleria NOI a Parigi ed è stata invitata come ospite a numerosi festival culturali e di arti visive, tra cui Italianism, Graphic Days, Inchiostro Festival, Paw Chew Go Festival, La Città dei Lettori, La Grande Invasione e Archivissima.

Ha lavorato e lavora per La Repubblica, L’Espresso, Il Sole 24 Ore, Rolling Stone, Marie Claire, RAI, BBC, National Geographic, Warner Music Group, Adobe, Spotify, Apple Music, Alipay, Taschen, Einaudi, Mondadori, Fandango, Codice Edizioni, Feltrinelli, Nottetempo, add editore, Salone Internazionale del Libro, Sabat Magazine, Favini, Barilla, Vantguard, Bulgari, Ginori 1735, Etro, Kristina Ti, L’Opificio.