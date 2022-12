'Ending and Beginning', mostra collettiva dell'associazione LaborArt

Sarà visitabile fino al 31 gennaio l’ottava edizione della mostra collettiva 'Ending and Beginning', inaugurata sabato 3 dicembre presso lo spazio dell'associazione LaborArt di Piedimulera.

“Annualmente, infatti -spiega l'associazione- , viene proposta questa esposizione per chiudere l'anno e iniziare l'anno nuovo. In questa occasione, dopo due anni di pandemia, è stata particolarmente sentita e voluta la presenza di numerosi artisti quasi a voler dire: Ricominciamo! Ripartiamo dall'Arte! C’è stato tanto entusiasmo da parte di tutti i numerosi artisti e amici che hanno partecipato all'apertura della Mostra, e un grazie particolare alla presentazione del critico Giuseppe Possa che ha trovato parole descrittive per le opere di ogni singolo artista, frutto di un prezioso lavoro. In esposizione oltre 50 opere pittoriche realizzate con varie tecniche: olio, tempera, acquarello, tecniche miste, resina; due notevoli fotografie in bianco e nero, un orologio in vetro Tiffany, alcuni dipinti su lastra di porcellana; oltre a vari oggetti e ciondoli in ceramica raku. Una mostra molto ricca dove ogni artista ha il proprio dignitoso spazio”.

Completa la mostra la Scuola "La Bottega dell'Arte" di Michela Mirici Cappa con la rappresentanza di 11 allievi.